Um den Globus reisen liegt bei Familien im Trend. Auch der Ex-HFC-Profi Marco Hartman ist mit Frau und Söhnen gerade in der Ferne unterwegs. Aktuell sind sie am anderen Ende der Welt.

Familienfoto am Abgrund: Marco Hartmann mit seiner Frau Jule und seinen Söhnen Carlie (Mitte rechts) und Mats (Mitte links) im Zion Nationalpark (USA).

Es klingt wie der Anruf aus einer Fantasy-Welt. „Wir sind gerade in Wanaka“, sagt Marco Hartmann am Telefon und berichtet dann von eingeschneiten Bergen und einem tiefblauen See. Und tatsächlich ist der ehemalige Fußballprofi des Halleschen FC gerade ziemlich weit weg. Eine halbe Erdumdrehung weit weg, um genau zu sein.