Warum es in Sachsen-Anhalts Pflegeheimen plötzlich freie Plätze gibt

Halle (Saale)/MZ - Die Nachfrage nach Pflegeheimplätze in Sachsen-Anhalt ist in einigen Einrichtungen gesunken. So melden Träger aktuell freie Plätze oder kürzere Wartelisten. Als Gründe sehen Experten auch Ängste vor erneuten Corona-Ausbrüchen und strengen Besuchsregeln. Die Pandemie hatte vor allem die Heime betroffen, dort waren die meisten Todesfälle zu verzeichnen.