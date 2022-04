Warum es Diebe in Sachsen-Anhalt auf Katalysatoren abgesehen haben

Halle/MZ - Es geschieht meist nachts und dauert nur wenige Sekunden: In Sachsen-Anhalt häufen sich Diebstähle von Autokatalysatoren. Nach Angaben des Landeskriminalamtes (LKA) stieg die Zahl der gemeldeten Fälle 2021 um mehr als das Dreifache im Vergleich zum Vorjahr. Demnach registrierte die Polizei im vergangenen Jahr 390 Diebstähle der Auspuffteile, 2020 waren es 110. In den beiden Jahren vor der Pandemie wurden jeweils weniger als ein Dutzend gemeldet. Laut LKA haben es die Diebe auf seltene Metalle abgesehen, die in den Abgasanlagen verbaut sind. „Momentan ist der Markt für Edelmetalle stark“, sagte LKA-Sprecher Michael Klocke der MZ.