Warum ein Landwirt aus der Börde auf bedrohte Haustierrassen setzt

Hans-Günter Kontzog umringt von seinen Schwalbenbäuchigen Wollschweinen. Er ist einer der wenigen Landwirte in Deutschland, der diese Rasse züchtet.

Der König ist in seiner Ehre gekränkt. Die rote Krone hängt ihm wie ein nasser Lappen auf dem Kopf. Das weiße Gewand gleicht einem Lumpensack. Der einst stolze Bresse Gauloise Hahn hat sich in eine Ecke des Schweinestalls zurückgezogen. Hans-Günter Kontzog schaut seinen Zuchthahn mitleidig an: „Erst hatte ich überlegt, ihn zu erlösen. Aber nun erholt er sich langsam von dem Angriff.“ 20 Hühner und ein Brutpaar Gänse hat es erwischt. Der Hahn hat überlebt - ihm konnte der Fuchs nur etliche Federn und seinen Stolz entreißen. Auch das Schicksal von Freilandhühnern kann hart sein.