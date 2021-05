Warum der Schutz jüdischer Einrichtungen nur schleppend vorankommt

Halle (Saale) - Die israelkritischen und antisemitischen Demonstrationen der vergangenen Tage in Deutschland lassen auch innerhalb der jüdischen Gemeinschaft Sachsen-Anhalts die Sorgen um die Sicherheit wachsen. Am Himmelfahrtstag hatten in Halle mehr als 300 Menschen gegen die Politik Israels demonstriert. Zu Zwischenfällen war es, anders als in anderen Städten, nicht gekommen.

Dennoch hat das Land den Polizeischutz jüdischer Einrichtungen verstärkt. „Die Maßnahmen wurden intensiviert“, sagt ein Sprecher des Innenministeriums, ohne Einzelheiten zu nenen. Allerdings: Die zusätzliche bauliche und technische Sicherung von Synagogen und Gemeindehäusern kommt eineinhalb Jahre nach dem Anschlag auf die Synagoge in Halle im Oktober 2019 nur schleppend voran.

Vielfach wird noch geplant

So sind nach Schätzungen des Landesverbandes der jüdischen Gemeinden etwa in Halle erst zwei Prozent der vorgesehenen erweiterten Schutzmaßnahmen realisiert. Dabei mangelt es nicht an Geld. Nach einem im Oktober 2020 mit der jüdischen Gemeinschaft geschlossenen Staatsvertrag sollen bis Ende 2021 knapp 2,5 Millionen Euro in die Sicherheit fließen, in den kommenden Jahren ist eine weitere Förderung vorgesehen.

890.000 Euro sind nach Angaben des Innenministeriums bereits ausgezahlt worden; der Rest steht demnach bereit und kann bei Bedarf abgerufen werden. Von dem Geld sollen Wachpersonal sowie Planung und Umsetzung der baulichen Nachrüstung finanziert werden. Das können etwa verstärkte Fenster und Türen oder Kameras sein.

Versäumnisse seit Beginn der 90er Jahre

„Das ist eine sehr großzügige Unterstützung des Landes“, sagt Max Privorozki, Vorsitzender des Landesverbandes der jüdischen Gemeinden und Gemeindevorsteher in Halle. Allerdings: „Die Umsetzung ist nicht so einfach.“ Es sei schwierig, auf einmal das nachzuholen, was seit Beginn der 90er Jahre versäumt worden sei.

Laut Ministerium und Landesverband werden die meisten Sicherungsmaßnahmen derzeit noch geplant - wofür aber auch schon Geld benötigt wird. Zudem müssten manche Arbeiten ausgeschrieben werden, so Privorozki, was Zeit koste.

Neue Synagogen in Magdeburg und Dessau geplant

Hinzu kommt: In Magdeburg und Dessau wollen die jüdischen Gemeinden neue Synagogen bauen. Für deren Sicherung kann also noch gar kein Geld fließen. Aron Russ ist dennoch optimistisch: „Mittel für die Sicherung des Neubaus und für die sicherheitstechnische Nachrüstung unseres Bestandsgebäudes sind fest zugesagt“, sagt der Sicherheitsbeauftragte der Gemeinde in Dessau. Die Höhe der Summe sei aber ebenso wie der Umfang der Arbeiten noch unklar.

Auch in Magdeburg ist nach Angaben von Landesverbandschef Privorozki Geld in die Nachrüstung bestehender Gebäude geflossen, etwa eines Gemeindehauses. Privorozki schätzt aber, dass auch dort bisher nur etwa zwei Prozent der geplanten Projekte umgesetzt seien. Hätte er sich in den vergangenen Jahren stärkere Anstrengungen zum Schutz jüdischer Einrichtungen gewünscht? Privorozki antwortet diplomatisch: Das sei Geschichte. „Jetzt möchten wir die Fehler, die gemacht worden sind, korrigieren.“

Mehr antisemitische Straftaten

Unabhängig vom baulichen Schutz sei die polizeiliche Überwachung jüdischer Einrichtungen nach dem Anschlag von Halle ohnehin hochgefahren worden, heißt es aus Sicherheitskreisen. Nach MZ-Informationen stehen rund um die Uhr vor den Synagogen und nun auch vor anderen Gebäuden, etwa Gemeindehäusern, Streifen. Zudem habe die Polizei Personenkreise stärker im Blick, von denen antisemitische Straftaten ausgehen könnten. Das betreffe Angehörige der arabischen Community wie etwa auch Neonazis, die als Trittbrettfahrer auftreten könnten.

Die Zahl antisemitischer Delikte nimmt in Sachsen-Anhalt seit Jahren zu. Zuletzt stieg sie von 70 im Jahr 2019 auf 87 im vorigen Jahr. Halles Gemeindevorsteher Max Privorozki warnt: Durch diesen Hass sei nicht allein die jüdische Gemeinschaft gefährdet, sondern „die gesamte demokratische Struktur unseres Landes“. (mz)