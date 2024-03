Halle/MZ - Es ist eine Nachricht, die alarmierend und traurig ist: Mit 59 Verkehrstoten auf eine Million Einwohner hält Sachsen-Anhalt den bundesweiten Spitzenplatz. So meldete es jüngst das Statistische Bundesamt. Traurig ist das allerdings nicht nur, weil jedes Todesopfer im Straßenverkehr eines zu viel ist. Traurig ist auch, dass diese Statistik ein verzerrtes Bild der Wirklichkeit wiedergibt.

Zwar braucht es feste Bezugsgrößen, hier die Einwohnerzahl von einer Million, um die Bundesländer miteinander vergleichen zu können. Damit steht diese Statistik aber quasi nur für sich selbst, ihre Aussagekraft geht gen null. Dass die absolute Zahl der Verkehrstoten im Land gegenüber dem Vorjahr rückläufig ist, während sie bei den Nachbarn Sachsen und Niedersachsen wächst, wird so zum Beispiel nicht abgebildet. In Sachsen liegt die Zuwachsrate übrigens bei 36,9 Prozent, ein Plus von mehr als einem Drittel. Ist der Straßenverkehr in Sachsen also doch gefährlicher als in Sachsen-Anhalt?

Aus vielen Statistiken lässt sich Konstruktives ableiten für Politik und Gesellschaft: Wo sind die Nachbarn besser, was kann man tun, um selbst erfolgreicher zu werden? Das zweifelhafte Unfalltoten-Ranking der Bundesländer bietet dagegen nur einen vergleichsweise ernüchternden Erkenntnisgewinn: Es gibt Statistiken, die kein Mensch braucht. Diese gehört dazu. Sie ist schlicht überflüssig.