Erneut protestieren Pharmazeuten gegen Politik. Sie schließen am Mittwochnachmittag oder schränken den Betrieb ein. Was das für Patienten bedeutet.

Warum Apotheken in Sachsen-Anhalt am Mittwoch schließen

Am Mittwoch wollen Apotheken erneut gegen die Bundespolitik protestieren. Es ist die zweite Protestaktion in diesem Jahr.

Halle/MZ - Die Apotheken in Sachsen-Anhalt beteiligen sich am Mittwoch erneut an einem bundesweiten Protest. Sie schließen zwischen 13 und 16 Uhr die Türen oder schränken den Betrieb ein. „Es ist davon auszugehen, dass sich fast alle Apotheken beteiligen“, sagte Mathias Arnold, Vorsitzender des Landesapothekerverbandes (LAV). Die Versorgung sei über reguläre Notdienste abgedeckt, Patienten sollten wichtige Medikamente am Vormittag oder anderen Tagen besorgen.