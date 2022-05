Warnung vor vollen Bussen und Bahnen in Sachsen-Anhalt

Ab Montag wird das Neun-Euro-Ticket verkauft. Verkehrsbetriebe in Sachsen-Anhalt rechnen mit einem Ansturm. Warum es aber kaum zusätzliche Fahrten geben wird.

Noch alles friedlich - ab Montag könnte es aber enger werden im Nahverkehr. Wegen des Neun-Euro-Tickets rechnen Verkehrsbetriebe in Sachsen-Anhalt mit vollen Bussen, Zügen und Bahnen.

Halle/MZ - Kurz vor dem Start des Neun-Euro-Monatstickets für den öffentlichen Nahverkehr warnt die Branche vor überfüllten Bussen und Bahnen. „Man sollte nicht damit rechnen, immer und überall einen Sitzplatz zu bekommen“, sagte Steffen Lehmann, Geschäftsführer des Mitteldeutschen Verkehrsverbundes (MDV), der den Bus- und Bahnverkehr im Großraum Halle/Leipzig organisiert. Manche Fahrt werde auch stehend zurückgelegt werden müssen. „Wir entschuldigen uns schon jetzt dafür, dass es eng werden wird“, erklärte der Geschäftsführer der Harzer Verkehrsbetriebe (HVB), Christian Fischer. Der Verkauf des günstigen Tickets soll am Montag beginnen, nachdem das Projekt am Freitag den Bundesrat passiert hat. Der Bundestag hatte bereits am Donnerstag zugestimmt.