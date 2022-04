Im Harz wird es am Donnerstag stürmisch.

Magdeburg/Halle (Saale)/DUR/dpa – Ein Sturmtief zieht am Donnerstag über Sachsen-Anhalt. Der Deutsche Wetterdienst DWD hat für das ganze Bundesland eine amtliche Warnung vor schweren Sturmböen veröffentlicht.

Am Nachmittag sind zudem starke Gewitter möglich.

Besonders heftige Winde herrschen auf dem Brocken, weshalb der DWD bis 16 Uhr eine Unwetterwarnung der höchsten Stufe vor extremen Orkanböen herausgegeben hat. Demnach sind Windgeschwindigkeiten von bis 160 km/h möglich.

Auch im südlichen Landesteil ist mit Sturmböen zu rechnen, wobei die Höchsttemperaturen am Donnerstag zwischen 13 und 15 Grad liegen.

Am Abend beruhigt sich der Wind laut dem Wetterdienst kurzzeitig, bevor er in der Nacht erneut auffrischt und für einen stürmischen Start in den Freitag sorgt.