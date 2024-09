Am Donnerstag, 12. September, werden in Sachsen-Anhalt alle Sirenen heulen. Auch auf Mobiltelefonen und in Apps werden um Punkt 11 Uhr Alarme eingehen - wenn der Test klappt.

Funktionieren die Sirenen in Sachsen-Anhalt? Das wird sich am Donnerstag zeigen.

Halle (Saale)/Magdeburg. - Am Donnerstag, 12. September, sollen um Punkt 11 Uhr in ganz Sachsen-Anhalt die Sirenen schrillen. Auch auf Smartphones soll die Bevölkerung mittels Warn-SMS oder Push-Nachricht gewarnt werden. Grund zur Panik besteht jedoch nicht: Es handelt sich um die alljährliche Übung, mit der Bund, Länder und Kommunen die Warnsysteme testen.

Auch Sachsen-Anhalt beteiligt sich am Donnerstag erneut am bundesweiten Warntag. Damit solle getestet werden, wie die Bevölkerung im Ernst- und Katastrophenfall gewarnt werden könne, erläuterte das Innenministerium in Magdeburg.

Probewarnung dient zum Test für den Ernst- und Katastrophenfall

In der gemeinsamen Übung proben die Behörden unterschiedliche Warnmittel sowie die technischen Abläufe. Die Probewarnung erfolgt laut den offiziellen Angaben über mehrere Wege, um möglichst viele Menschen zu erreichen.

Neben dem Aufheulen von Sirenen, Meldungen im Internet, Radio und Fernsehen sowie Push-Nachrichten auf Mobiltelefonen soll es auch Durchsagen über Lautsprecherwagen von Polizei und Feuerwehr geben.

Zieschang war mit Warntag 2023 zufrieden

Mit den Ergebnissen des letzten Warntags war Innenministerin Tamara Zieschang zufrieden gewesen. „Der Warntag 2023 hat in vielen Bereichen in Sachsen-Anhalt schon sehr gut funktioniert. So hat der Warnmix neben Radio und TV vor allem auch über den Einsatz von Sirenen und Warn-Apps weitgehend reibungslos geklappt“, so die CDU-Politikerin.

Allerdings schrillten viele Mobiltelefone bereits vor 11 Uhr. Auch zeigten sich, wie bereits 2022, Menschen irritiert, dass in ihrem Umfeld kein Alarmton einer Sirene zu hören war. Das Sirenennetz in Sachsen-Anhalt wird seit 2022 wieder ausgebaut.

Der Bund testet die Warnkanäle einmal pro Jahr, immer am zweiten Donnerstag im September.