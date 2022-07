Warnstreiks - Wo am Freitag in Sachsen-Anhalt Busse und Bahnen stillstehen

Halle - Berufspendler und Schüler in weiten Teilen Sachsen-Anhalts müssen am Freitag mit erheblichen Behinderungen rechnen. Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi hat Warnstreiks im kommunalen öffentlichen Nahverkehr in Halle, Magdeburg und Dessau sowie im Burgenlandkreis angekündigt. Straßenbahnen und Busse sollen vom Betriebsbeginn am frühen Freitagmorgen bis um 14 Uhr in den Depots bleiben - in welchem Ausmaß, das ist noch nicht klar. Es werde von der Beteiligung der Beschäftigten abhängen, sagte Verdi-Fachbereichsleiter Paul Schmidt der MZ. S-Bahnen und Regionalzüge sind nicht betroffen. Die Warnstreiks fallen mitten in die Neun-Euro-Ticket- Aktion - vielfach sind Busse und Bahnen voller als sonst.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1€ Sommerdeal MZ+3 Monate für einmalig nur 3 €. 3 Monate/ 3 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt registrieren und 3 Artikel in 30 Tagen kostenlos lesen>> REGISTRIEREN<<