Die Gewerkschaft Verdi ruft am Dienstag zum ganztägigen Warnstreik im Öffentlichen Dienst und bei der Deutschen Post auf - auch in Sachsen-Anhalt. Was Sie jetzt wissen müssen.

Verdi in Sachsen-Anhalt

Am Dienstag ruft die Gewerkschaft Verdi zum Streik auf. Betroffen sind der Öffentliche Dienst und die Deutsche Post.

Magdeburg. Die Vereinigte Dienstleistungsgewerkschaft (Verdi) ruft am Dienstag zum ganztägigen Warnstreik auf. Auch im nördlichen Sachsen-Anhalt sollen Beschäftigte im Öffentlichen Dienst die Arbeit niederlegen.

Lesen Sie auch: Warnstreik bei der Post: In diesen Regionen kommen viele Briefe später an

Diese Einrichtungen werden zum Streik aufgerufen:

Stadtverwaltung Magdeburg (ohne Kindertagesstätten), Trinkwasserversorgung und KID Magdeburg

Stadt Stendal (ohne Kindertagesstätten) und deren Eigenbetriebe (EB)

EB Städtische Abfallwirtschaft, Stadtgarten und Friedhöfe, Kommunales Gebäudemanagement Magdeburg

Landkreise Börde und Börde AöR, Harz, Jerichower Land, Stendal

Stadt Haldensleben

Gemeinde Barleben (ohne Kindertagesstätten)

Trink- und Abwasserverband Börde

Gemeinnützige Gesellschaft für Sozialeinrichtungen Wernigerode

Heidewasser GmbH

Auch im Zusammenhang mit den Tarifverhandlungen bei der Deutsche Post AG wird heute erneut zum Streik aufgerufen. In Halle und Magdeburg sollen Beschäftigte aus Verteil- und Zustellzentren die Arbeit niederlegen.

Lesen Sie auch: Warnstreik bei Post und DHL in mehreren Städten im Südosten

Im Saalekreis soll der Öffentliche Dienst auch am Mittwoch streiken. Betroffen sind Kitas und Horte, Verwaltungen, Jobcenter, die Bundesagentur für Arbeit und alle Dienststellen des Landratsamtes.

Warnstreik im Öffentlichen Dienst: Verdi kritisiert Unterfinanzierung

„Wir kritisieren die Unterfinanzierung der Kommunen, die sich in vielen Ämtern in immer dramatischerer Arbeitsverdichtung, in Investitionsstaus und mangelhafter Digitalisierung des Öffentlichen Dienstes erkennen lässt", sagte Bezirksgeschäftsführerin Annett Kannenberg-Bode.

Lesen Sie auch: Finanzkrise der Kommunen - Verdi schlägt Schulterschluss vor

"Ein funktionierender Öffentlicher Dienst benötigt mehr Geld für notwendige Investitionen, insbesondere in Personal", fügt Gewerkschaftssekretär Benjamin Schladitz hinzu. Gute Arbeit müsse entsprechend honoriert werden.

Gewerkschaft fordert mehr Lohn und freie Tage

Verdi fordert in der Tarifrunde von Bund und Kommunen eine Entgelterhöhung von acht Prozent oder mindestens 350 Euro. Ausbildungs- und Praktikumsgehälter sollen ebenfalls um 200 Euro monatlich angehoben werden. Für besonders belastende Tätigkeiten soll es zudem Zuschläge geben. Außerdem fordert die Gewerkschaft drei zusätzliche freie Tage.

Lesen Sie auch: Mit Video: Verdi-Warnstreik vor Klinikum in Magdeburg - Personal fordert mehr Geld

Ab 8 Uhr treffen sich die Streikenden in der Bezirksverwaltung in der Leiterstraße 1 in Magdeburg.