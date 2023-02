Manchmal kann man nicht einsteigen. Und manchmal fährt auch gar kein Zug. In Sachsen-Anhalt bekommt die Bahn ihre seit Monaten anhaltenden Personalprobleme nicht in den Griff.

Halle/MZ - Was die Deutsche Bahn sich in Sachsen-Anhalt leistet, kommt einem Offenbarungseid gleich: Deutschlands größter Verkehrskonzern bekommt seit Monaten nicht hin, was sein Job ist: Menschen und Güter störungsfrei und verlässlich von A nach B zu transportieren. Stattdessen: immer wieder unbesetzte Stellwerke; Züge, die deswegen nicht fahren können; Fahrgäste, die schon lange am Ende ihrer Geduld sind.