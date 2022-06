Nachdem bereits zum Freitag vor einer hohen Waldbrandgefahr gewarnt wurde, ist kurz nach Mitternacht das Feuer im Harz ausgebrochen. Dabei soll eine Fläche so groß wie etwa sieben Fußballfelder betroffen sein. Ein Polizeihubschrauber kommt derzeit zum Einsatz. Die angrenzende Straße ist gesperrt.

Blankenburg (us/jü/dpa) - Im Harz ist erneut ein Waldbrand ausgebrochen. Betroffen ist derzeit eine Fläche von etwa fünf Hektar im Trecktal im Oberharz am Brocken, wie ein Sprecher der Integrierten Leitstelle Harz am Freitagmorgen sagte. Das entspricht einer Größe von etwa sieben Fußballfeldern. Zunächst war in der Nacht von einer Fläche von hundert mal hundert Metern ausgegangen. Diese Zahl hatte sich binnen kurzer Zeit aber drastisch erhöht.