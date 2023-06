Mit Video: Keine Entspannung in Sicht - Bereits zwei Kreise mit höchster Waldbrand-Warnstufe in Sachsen-Anhalt

Halle (Saale)/MZ - Seit Anfang März läuft die Waldbrandsaison, nun allerdings kommt sie auch in Schwung. Am Sonntagnachmittag loderten im Harz, unterhalb des Brockens, erstmals in diesem Jahr Flammen auf einer größeren Fläche. Das Feuer breitete sich auf etwa zwei Hektar aus, konnte aber bis zum Montag unter Kontrolle gebracht werden. 100 Menschen wurden in Sicherheit gebracht. Landesweit steigt die Feuergefahr.