Halle/MZ - In Sachsen-Anhalts Wäldern fallen immer öfter Bäume plötzlich um, weil ihre Wurzeln abgestorben sind. Das Phänomen bestehe landesweit, erklärt das Forstministerium auf MZ-Anfrage. „Auffällig sind die Wurzelschäden seit zehn bis 15 Jahren“, so Sprecherin Ivonne Ewald. Zum Ausmaß der Schäden gebe es keine Daten, auch die Ursachen sind nicht geklärt. „Die Erscheinung der abgestorbenen Wurzeln lässt sich noch nicht vollumfänglich wissenschaftlich erklären.“ Untersuchungen liefen in der Nordwestdeutschen Forstlichen Versuchsanstalt in Göttingen.

