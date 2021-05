Vorfall in Regionalbahn: "Maskenverweigerer" bepöbelt andere Reisende

Magdeburg - In einer Regionalbahn auf der Strecke Aschersleben-Magdeburg hat ein Mann sich geweigert einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen und hat zudem andere Reisende angepöbelt. Das teilte die Bundespolizei mit.

Der 63-Jähriger nutzte am Dienstagabend einen Regionalbahn auf der Strecke Aschersleben-Magdeburg. Er trug keinen Mund-Nasen-Schutz und weigerte sich auch nach der Aufforderung der Kundenbetreuerin eine Maske aufzusetzen.

Zudem belästigte er andere Reisende, indem er sie anpöbelte. Die Kundenbetreuerin schloss den uneinsichtigen Mann daraufhin von der Weiterfahrt aus und bat ihn am Haltepunkt Förderstedt, den Zug zu verlassen. Auch diese Aufforderung, die die Mitarbeiterin der Bahn mehrfach wiederholte, wurde von den "Maskenverweigerer" ignoriert, so dass die Kundenbetreuerin die Bundespolizei in Magdeburg informierte.

Eine Streife nahm den Mann nach Ankunft des Zuges im Hauptbahnhof Magdeburg in Empfang. Ihn erwartet eine Strafanzeige wegen des begangenen Hausfriedensbruchs. Zudem informiert die Bundespolizei aufgrund der Uneinsichtigkeit des Reisenden das zuständige Gesundheitsamt über den Sachverhalt. (mz)