Landwirte haben bundesweit Autobahnen und Verkehrsknoten blockiert, um gegen die Streichung von Subventionen zu protestieren. In Sachsen-Anhalt blieb das nicht ohne Folgen für Schüler und Autofahrer. Wie die Proteste abliefen und worauf sich Bürger in den kommenden Tagen einstellen müssen.

Einer der größten Konvois rollte über die A14 zum Riebeckplatz nach Halle: 400 Bauern, Handwerker und Spediteure hatten sich zuvor in Könnern getroffen. Allerdings kamen sie nur etwa bis auf einen Kilometer an ihr Ziel heran – das Zentrum der Saalestadt war da nämlich schon abgesperrt.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halle/MZ - Mit Traktorkolonnen haben zehntausende Bauern gegen die Politik der Bundesregierung protestiert. Lkw und Trecker blockierten am Montag deutschlandweit Straßen, der Innenstadtverkehr kam teilweise zum Erliegen, auf Autobahnen bildeten sich kilometerlange Staus. In Sachsen-Anhalt versammelten sich am Vormittag tausende Demonstranten aus vielen Landesteilen auf zentralen Plätzen in Halle und Magdeburg.