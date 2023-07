Am Samstag wird der Geiseltalsee offiziell zum „Lebendigen See des Jahres“ ernannt. Dazu beigetragen hat auch das Projekt Naturschutztaucher. Welche Pflanzen ihnen in der Tiefe begegnen.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Hellgrün leuchten die Pflanzen im Beutel und hellauf begeistert sind Silke Oldorff und Jorinde Bugenhagen. Die beiden Taucherinnen stehen inmitten von Seegras am Ufer des Geiseltalsees. Leichte Wellen schwappen an das Neopren ihrer Anzüge. Über eine Stunde erkundeten sie gerade den grünen Grund des Gewässers und sammelten dabei Proben. Entzückt schauen die beiden Frauen nun auf ihre Beute im Beutel. „Das sind vielstachelige Armleuchteralgen“, erklärt Bugenhagen mit Blick auf die feingliedrigen Pflanzen. „Diese Art findet man in deutschen Seen nur noch extrem selten“, ergänzt Oldorff. „Und das zeigt, wie hervorragend die Qualität des Wassers im Geiseltalsee ist.“