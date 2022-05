Vom Impfziel noch weit entfernt - es braucht viel mehr Ideen

Die Impfquote in Sachsen-Anhalt ist noch zu gering, um eine neue Virus-Welle zu verhindern.

Magdeburg/MZ - Mit Bratwurst läuft’s also beim Impfen - das wissen wir jetzt. Für eine landestypisch deftige Verpflegung ließen sich am Freitag im thüringischen Sonneberg über 100 Menschen gegen Corona schützen. In anderen Ländern müsste man den Lockstoff vielleicht gegen ein Matjesbrötchen oder eine Butterbrezel austauschen.