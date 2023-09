Die Gebühren für Musik auf Weihnachtsmärkten, Volksfesten und Co. sollen massiv steigen. Im Vergleich zu 2019 soll etwa die Stadt Halle für den Weihnachtsmarkt plötzlich über 20.000 Euro mehr zahlen. Kommunen in Sachsen-Anhalt warnen vor einem Traditionsverlust.

Halle/MZ - Kurz vor dem Herbstanfang genießen die Sachsen-Anhalter noch sommerliche Temperaturen. Doch während manche zum Badeseefahren, laufen die Planungen für die Weihnachtsmärkte bereits auf Hochtouren. Dabei knirschen viele Organisatoren in den Rathäusern derzeit mit den Zähnen: Für die musikalische Untermalung auf Weihnachtsmarkt, Volksfest und Co. sollen sie künftig deutlich tiefer in die Stadtkasse greifen – auf so mancher Veranstaltung droht Stille.