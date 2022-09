Wegen ausbleibender Lieferungen aus Russland gerät VNG Leipzig in Schieflage. Die Verluste sind groß, doch die Muttergesellschaft EnBW macht noch hohe Gewinne.

Schlechte Nachrichten trüben : Dunkle Wolken ziehen am Freitag über die VNG-Zentrale im Norden Leipzigs.

Leipzig/MZ - Auch der Leipziger Gaskonzern VNG ist wegen fehlender russischer Gaslieferungen in finanzielle Schieflage geraten. Der drittgrößte deutsche Gasimporteur beantragt daher beim Bund staatliche Hilfe, teilte das Unternehmen am Freitag mit. VNG beliefert nach eigenen Angaben 400 Stadtwerke- und Industriekunden - vor allem in Ostdeutschland.