Bad Dürrenberg/MZ - Anja Schröter pikst unbeholfen mit dem Buttermesser in das Brötchen vor sich. Die 46-Jährige spielt hier in der 3B an der Siedlungsgrundschule in Bad Dürrenberg (Saalekreis) heute eine Frau vom Mars. Und sie mimt eine hungrige Außerirdische. Zufällig kann die zwar deutsch, klar. Wie man ein Brötchen schmiert, weiß sie aber nicht. Das sollen ihr die Grundschüler erklären – zur Not mit Händen und Füßen. Gar nicht so einfach: Prompt setzt die „Marsianerin“ das Messer auf der Oberseite des Brötchens an. Falsch. Die Kinder kichern. Schnell merken sie aber, worum es geht: „Um Kommuni...Kommunikation“, sagt Jeremy. Und das heißt? „Man muss gut zuhören.“