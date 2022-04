Viele Kinder müssen in Sachsen-Anhalt aus ihren Familien geholt werden 

ARCHIV - Am häufigsten wurden Kinder und Jugendliche 2020 wegen der Überforderung eines oder beider Elternteile in Obhut genommen.

Halle (Saale)/MZ - Im vergangenen Jahr wurden in Sachsen-Anhalt rein rechnerisch fast vier Kinder und Jugendliche pro Tag in Obhut genommen. Laut Statistischem Landesamt stieg gegenüber 2019 die Zahl der Fälle, in denen der Staat Heranwachsende aus ihren Familien holen musste, um elf Prozent – von 1.259 auf 1.401. Die Lage in Sachsen-Anhalt entwickelte sich dabei entgegen dem Bundestrend. Deutschlandweit gab es im vergangenen Jahr etwa acht Prozent weniger Inobhutnahmen.