Viele Familien nutzen ihn nicht: Wer kann den Kinderzuschlag beantragen?

Für den Kinderzuschlag ist reichlich Geld da. Doch viele Eltern in Sachsen-Anhalt rufen ihn nicht ab. Sozialverbände kritisieren das Antrags-Wirrwarr schon lange.

Halle/MZ - - Familien mit geringerem Einkommen rufen in Sachsen-Anhalt deutlich weniger Hilfen ab, als ihnen zustehen. Das hat die zuständige Familienkasse der Agentur für Arbeit in Halle auf MZ-Anfrage erklärt. So beantragen Eltern den Kinderzuschlag oft nicht, obwohl sie berechtigt wären.