Viel Sonne aber auch Gewitter und Regen in den kommenden Tagen

Halle (Saale) - Bei weiter sommerlichem Wetter müssen sich die Menschen in Sachsen-Anhalt in den kommmenden Tagen auch teilweise auf Regen und Gewitter einstellen. Wie der Deutsche Wetterdienst in Leipzig am Dienstag mitteilte, steigen die Temperaturen auf bis zu 28 Grad. Am Dienstag ist es dabei gebietsweise noch stark bewölkt. Es könne einzelne Schauer und Gewitter geben. Im Norden des Landes gibt es längere Zeit Sonne bei nur geringer Schauer- und Gewitterneigung.

Für Mittwoch und Donnerstag werden Höchsttemperaturen von 27 Grad vorhergesagt. An beiden Tagen sind Gewitter und Regen möglich. Immer wieder soll es aber auch längere Phasen mit strahlendem Sonnenschein geben.

Die DWD-Wettervorhersage für Sachsen-Anhalt

Dienstag, 8.6.2021: Am Mittag und im weiteren Tagesverlauf in der Südhälfte stark bewölkt und einzelne Schauer und Gewitter, in den nördlichen Landesteilen längere Zeit Sonne bei nur geringer Schauer- und Gewitterneigung. Von West nach Ost maximal 24 bis 28, im Harz 19 bis 24 Grad. Schwacher Wind aus Nord. In der Nacht zum Mittwoch im Süden stark bewölkt und in der zweiten Nachthälfte einzelne Schauer und Gewitter. In der Nordhälfte bei wolkigem Himmel trocken. Minima von Süd nach Nord auf 15 bis 18 Grad. Schwachwindig.

Mittwoch, 9.6.2021: Am Mittwoch in der Südhälfte stark bewölkt mit Schauern und kurzen Gewittern, in Altmark und Börde bei wenigen Wolken viel Sonnenschein und niederschlagsfrei. Höchsttemperaturen 24 bis 27, im Harz 20 bis 14 Grad. Schwacher Wind aus Nord. In der Nacht zum Donnerstag rasch abklingende Schauer und Gewitter, später locker bewölkt und niederschlagsfrei. Temperaturrückgang auf 14 bis 10 Grad. Schwachwindig.

Donnerstag, 10.6.2021: Am Donnerstag Sonne und Wolken im Mix, einzelne Schauer und Gewitter. Höchstwerte zwischen 24 und 27, im Harz 20 und 24 Grad. Schwacher Nordwestwind. In der Nacht zum Freitag viele Wolken, niederschlagsfrei. Tiefstwerte zwischen 14 und 11 Grad. Schwacher Wind.

Freitag, 11.6.2021: Am Freitag teils stark, teils locker bewölkt, nur vereinzelt kurze Schauer. Temperaturanstieg auf 21 bis 24, im Harz auf 16 bis 20 Grad. Schwacher Nordwestwind. In der Nacht zum Samstag Bewölkungsrückgang, verbreitet klar. Tiefstwerte zwischen 15 und 12 Grad. Schwachwindig. (mz/dpa)