„Viel Papierkram für die Tonne“ - Kritik an Corona-Impfpflicht in Sachsen-Anhalt wächst

Seit knapp sechs Monaten gilt die Corona-Impfpflicht in Heimen und Kliniken, doch ernste Konsequenzen gibt es in Sachsen-Anhalt bislang nicht. Politiker, Behörden und Einrichtungen drängen nun auf eine Abschaffung. Scheitert das Gesetz?

Ein halbes Jahr nach Einführung hat die Corona-Impfpflicht in Heimen und Kliniken vor allem eines erzeugt: hohen Aufwand in den Ämtern.

Halle/MZ - Tausende Verstöße wurden gemeldet, doch Folgen gibt es bislang kaum: Die kritischen Stimmen gegenüber der Corona-Impfpflicht für Personal im Gesundheitssektor werden ein halbes Jahr nach Einführung des Gesetzes lauter. „Es fällt viel Papierkram an, der am Ende für die Tonne ist“, sagte Konstantin Pott, gesundheitspolitischer Sprecher der FDP-Landtagsfraktion in Sachsen-Anhalt, der MZ.