Magengrummeln, Beinschmerzen, Schnittwunden: In Gabi Schumanns Garten ist gegen fast jede Beschwerde ein Kraut gewachsen. Die „Wiesenfrau“ aus Schlaitz hat sich auf heilende Gewächse spezialisiert. Wo man sie findet und wie man sie nutzt.

Pflanzen in Sachsen-Anhalt

In ihrem Garten pflanzt Gabi Schumann allerhand Kräuter an. Ein paar davon landen bei ihr täglich auf dem Teller.

Schlaitz/MZ - Die exotischen Pflanzen lässt Gabi Schumann links liegen. Sie macht einen Schritt am Feigenbaum vorbei, an den rot leuchtenden Chilischoten, den gelb schimmernden Bitter-Organgen. Ihre Hand greift nach einem unscheinbaren Grün am Rand des steinernen Gartenwegs. Der Breitwegerich. „Das ist das Pflaster des Waldes“, sagt die 61-Jährige.