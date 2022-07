Verweste Schweinekadaver stinken in Sanne bei Arendsee zum Himmel

Der Anblick des Kadaverplatzes der Sauenanlage in Sanne war bis Dienstagmorgen nichts für zartbesaitete Gemüter. Notdürftig abgedeckte verendete Tiere und mit toten Ferkeln überquellende Mülltonnen waren ein Fall fürs Veterinäramt. Inzwischen sind die unhaltbaren Zustände behoben – mit Folgen für den Betrieb.

Sanne - Gleich massenweise hatten sich die Maden ihren Weg aus den leicht offen stehenden, mit toten oder totgeborenen Ferkeln überfüllten Mülltonnen gebahnt. Der Geruch von Verwesung lag in der Luft und blieb auch Spaziergängern und Radlern am Weg vor der Sauenanlage in Sanne nicht verborgen.