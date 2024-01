Ärzte haben weitere Streiks in dieser Woche angekündigt, sollte es keine Annäherung bei einem Krisentreffen mit Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) geben. Was für Sachsen-Anhalt zu erwarten ist.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halle/MZ. - In Zusammenhang mit angekündigten Ärztestreiks bleiben die Auswirkungen in Sachsen-Anhalt unklar. Bislang hat es laut Kassenärztlicher Vereinigung keine Abstimmung zu möglichen Aktionen im Bundesland gegeben. Sie stellt klar: Am Dienstag sind keine Proteste geplant. „Uns ist aktuell nicht bekannt, dass die Berufsverbände in Sachsen-Anhalt Vertragsärzte und Psychotherapeuten für Dienstag zu Protestaktionen aufrufen.“ Wie es danach weitergeht, ist abhängig vom Ausgang des heutigen Krisentreffens mit Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) und Kassenärzten.