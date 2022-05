Haldensleben (vs) - Zu einer versuchten Tötung ist es in der Nacht zum Sonntag in einer Gartensparte in der Lindenallee gekommen. Dies teilte eine Sprecherin der Polizei mit.

Demnach verschaffte sich der Beschuldigte unerlaubt Zutritt zu einem Gartengrundstück und übergoss die dortige Gartenlaube mit Benzin. Zum Zeitpunkt der Tat schliefen darin ein 35 Jahre alter Mann und eine 38-jährige Frau. Die beiden wachten aufgrund des intensiven Benzingeruchs auf und bemerkten den 58-Jährigen, der, trotz Flucht, kurze Zeit später durch die Polizei aufgegriffen und festgenommen werden.

Einen Tag später wurde aufgrund eines Antrags der Staatsanwaltschaft ein Untersuchungs-Haftbefehl gegen den 58-Jährigen wegen versuchten Mordes erlassen. Derzeit befindet er sich im Gefängnis.