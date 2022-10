60-Jährige angegriffen und schwer verletzt – Polizei ermittelt wegen versuchter Tötung

In Haldensleben hat eine unbekannte Person offenbar versucht, eine 60 Jahre alte Frau zu töten. Wie die Polizei am Sonntagabend mitteilte, wurde das Opfer in einem Geschäft angegriffen und lebensbedrohlich verletzt.

Haldensleben/DUR/slo – Unbekannte haben in Haldensleben offenbar versucht, eine 60 Jahre alte Frau umzubringen. Wie die Polizei am Sonntagabend mitteilte, wurde das Opfer am Samstagnachmittag in einem Geschäft in der Hagenstraße angegriffen und lebensbedrohlich verletzt.

Die Frau wurde zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus verbracht. Bisher gebe es keine Zeugen oder Hinweise zu den Tätern.

Hinweise nehmen die Beamten unter 0391/ 546 51 96 entgegen.