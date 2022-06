„Verkneife mir Wurst und Fisch“: Supermarkt-Kunden aus Sachsen-Anhalt erzählen, wie sich ihr Einkauf verändert

Ein Parkplatz vor einen Supermarkt in Könnern: Kunden erzählen der MZ, wie die steigenden Lebensmittelpreise ihr Kaufverhalten verändern.

Fisch-Feinkost Gutzeit hat einen Verkaufswagen in Könnern. Das Unternehmen profitiert von vielen Stammkunden.

Könnern/MZ - Der Parkplatz vor einem Supermarkt in Könnern (Salzlandkreis) ist nur spärlich gefüllt. Zur Mittagszeit kaufen vor allem Rentner aus der Stadt und den umliegenden Dörfern ein. Volle Einkaufswagen werden kaum nach draußen geschoben. Wie reagieren die Kunden auf die gestiegenen Lebensmittelpreise? Veronika Großhans packt mit ihrem Mann Milch, Butter, Käse und Obst in den Kofferraum des Autos. „Wir schauen jetzt schon genauer hin, was die Produkte kosten“, sagt sie. Rund hundert Euro koste etwa der Wocheneinkauf. Ihr Konsumverhalten haben die beiden durchaus verändert: „Wir kaufen nur noch einmal die Woche ein. Da wird man weniger verführt, spontan Leckereien zu kaufen.“ Sparen müssen sie bei Lebensmitteln nicht. „Wir kaufen aber bewusster ein, verzichten auf die eine oder andere Wurstpackung“, sagt Veronika Großhans.