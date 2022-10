Verkehrsministerin Hüskens kritisiert „desaströse“ Zustände im Bahnverkehr

Magdeburg/MZ - Sachsen-Anhalts Verkehrsministerin Lydia Hüskens (FDP) hat in einem Brandbrief an die Deutschen Bahn desaströse Zustände im Schienennetz kritisiert. In ihrem Schreiben an Infrastruktur-Vorstand Berthold Huber moniert sie nicht nur massive Zugausfälle im Sommer wegen potenziell gefährlicher Betonschwellen: Seit Monaten würden sich auch Streckensperrungen aufgrund unbesetzter Stellwerke häufen. „Hauptsächlich betroffen ist hier die Achse Halle-Sangerhausen-Kassel“, so Hüskens.