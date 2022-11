Stendal/DUR/awe - Verkaufsoffene Sonntage: Das heißt shoppen, einkaufen und Wege erledigen, auch außerhalb der gängigen Öffnungszeiten von Geschäften, die regulär von Montag bis Samstag für Kunden erreichbar sind. Wie steht es um die verkaufsoffenen Sonntage in Stendal?

Verkaufsoffene Sonntage 2022 in Stendal

In Stendal gab es im Jahr 2022 bislang drei verkaufsoffene Sonntage: Am 9. Januar, am 6. März und am 2. Oktober. Der nächste Shopping-Sonntag findet am 6. November statt. An allen genannten Tagen haben in Stendal das Porta Möbelhaus in der Heerener Straße 79 sowie der Altmark-Park geöffnet. Läden haben und hatten jeweils von 13 bis 18 Uhr geöffnet.

Weihnachten: Kann an Advents-Sonntagen in Stendal geshoppt werden?

Wie die Pressestelle der Stadt auf Nachfrage mitteilt, wurden Anträge auf Ladenöffnungen an Sonntagen für den 11. und 18. Dezember gestellt. An beiden Tagen (3. und 4. Advent) könnten Weihnachts-Einkäufe getätigt werden, wenn es zu finalen Öffnungen kommt. Beide Termine sollen für den Innenstadtbereich von Stendal, abgegrenzt durch die Wallanlagen, gelten, heißt es von der Stadt weiter.

Verkaufsoffene Sonntage 2020 und 2021

In den vergangenen Jahren gab es in Stendal mehrere verkaufsoffene Sonntage. Das Möbelhaus Porta hatte 2020 an vier Sonntagen geöffnet. 2021 gab es dort zwei verkaufsoffene Sonntage.

In der Stendaler Innenstadt gab es 2020 und 2021 jeweils zwei Einkaufs-Sonntage.