Magdeburg - Bei den Sozialdemokraten deutet sich Widerstand gegen eine Neuregelung der einkaufsoffenen Sonntage an. Einen Gesetzentwurf dazu hatte das Kabinett erst in der vergangenen Woche auf den Weg gebracht - mit Zustimmung der SPD. Deren Wirtschaftspolitiker Holger Hövelmann hingehen sagte am Mittwoch im Landtag, er sehe noch „Diskussionsbedarf“.

