Verkaufsoffene Sonntage laden dazu ein, auch außerhalb der üblichen Öffnungszeiten von Geschäften einzukaufen und nach Lust und Laune zu shoppen. Wie sieht die Lage für das restliche Jahr in Gardelegen aus?

Verkaufsoffene Sonntage: Wann haben die Geschäfte in Gardelegen geöffnet?

Wie steht es um die verkaufsoffenen Sonntage in Gardelegen?

Gardelegen. - Verkaufsoffene Sonntage: Das heißt Shoppen, Einkaufen und Wege erledigen - auch außerhalb der gängigen Öffnungszeiten von Geschäften, die regulär von Montag bis Samstag für Kunden erreichbar sind. Wie steht es um die verkaufsoffenen Sonntage in Gardelegen?

Verkaufsoffene Sonntage 2024 in Gardelegen

In Gardelegen fanden im Jahr 2024 insgesamt vier verkaufsoffene Sonntage statt. Am 28. Januar, 3. März, 21. April und 22. September öffneten die Geschäfte ihre Türen für Kunden.

Zwei weitere Einkaufs-Sonntage sind noch für dieses Jahr geplant, der erste am 3. November. Dann haben die Geschäfte in der Zeit von 13 bis 18 Uhr geöffnet. Der zweite verkaufsoffene Sonntag soll am 15. Dezember im Rahmen des Weihnachtsmarktes stattfinden.

Wird es 2025 verkaufsoffene Sonntage in Gardelegen geben?

Wie die Pressestelle der Stadt auf Nachfrage mitteilt, sind für das Jahr 2025 bislang keine verkaufsoffenen Sonntage geplant.