Verheerende Überschwemmungen mit zahlreichen Toten - Sachsen-Anhalt will Hilfe schicken

Halle (Saale)/MZ - Durch die verheerende Starkregenkatastrophe in mehreren Bundesländern sind bisher über 40 Menschen gestorben. Dutzende Personen wurden am Donnerstagabend zudem noch vermisst. Ganze Ortschaften wurden überflutet, Häuser von Wassermassen fortgerissen, und in Nordrhein-Westfalen drohte der Damm einer Talsperre zu brechen. Um die betroffenen Gebiete zu unterstützen, boten mehrere Bundesländer ihre Hilfe an - so auch Sachsen-Anhalt. „Wir werden natürlich helfen, wo wir helfen können“, sagte Innenminister Michael Richter (CDU). Denkbar seien technisches Material, Hubschrauber sowie Hilfskräfte. „Wir stehen bereit“, so Richter.