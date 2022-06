Verfolgungsjagd in der Saalestadt: Prominente im Visier der Staatssicherheit

Hans-Dietrich Genscher 1976, fotografiert von einem Stasi-Beobachter Hallevor dem Interhotel in Halle.

Halle - Auf den Mann, der im MfS-Code nur „Renner“ heißt, wartet immer ein Empfangskomitee direkt an der Grenze. Höflich stellt sich der diensthabende Offizier der Personenschutzabteilung des Ministeriums für Staatssicherheit (MfS) vor. Höflich nickt Hans-Dietrich Genscher zurück. Nach Jahren häufiger Privatbesuche in der DDR ist die Einreise in das andere Deutschland für den FDP-Politiker aus der Bundesrepublik Routine. Der Check des mitgeführten Funktelefons. Der Abgleich der Fahrzeugkennzeichen. Das Abzählen der Begleitpersonen. Das Kopieren der Pässe.