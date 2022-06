Verfassungsschutz sieht Zulauf für Reichsbürger-Szene in Sachsen-Anhalt

Sie halten die Bundesrepublik für keinen echten Staat, sondern eine GmbH: Reichsbürger sind als Extremisten im Visier des Verfassungsschutzes. In Sachsen-Anhalt ist ihre Zahl in der Corona-Pandemie gewachsen.

Reichsbürger glauben an den Fortbestand des Deutschen Reiches. In Sachsen-Anhalt wächst die Szene seit Beginn der Corona-Pandemie.

Magdeburg/MZ - Sie sprechen der Bundesrepublik die Souveränität ab, glauben an den Fortbestand des Deutschen Reiches: Reichsbürger und sogenannte Selbstverwalter. Sie rücken nun immer mehr in den Fokus des Verfassungsschutzes in Sachsen-Anhalt. Denn der Inlandsgeheimdienst sieht diese Extremistenszene wachsen. Aktuell rechnet er 600 Personen dazu - in den Jahren zuvor hatte der Nachrichtendienst von einem Personenpotenzial um die 500 gesprochen.