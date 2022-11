Verfassungsrichter kippen Windrad-Verbot im Wald - das plant Sachsen-Anhalt

Windkraft in Wäldern in umstritten: Sachsen-Anhalts Energieminister hält sie unter bestimmten Bedingungen für sinnvoll.

Magdeburg/MZ - Sachsen-Anhalts Energieminister Armin Willingmann (SPD) sieht seine Pläne zum Ausbau von Windkraftanlagen in Wäldern durch das Bundesverfassungsgericht bestätigt. Die Karlsruher Richter kippten am Donnerstag das Pauschalverbot für Windkraftanlagen in Thüringer Wäldern. Der Generalbann sei verfassungswidrig, so das Gericht – das Urteil strahlt nun auch auf Länder wie Sachsen-Anhalt aus, wo ähnliche Verbote gelten.