So könnte es passiert sein: Auf einem Waldweg übergab die Quedlinburger Mutter im Mai 2011 ihr Kind und ihre eigene minderjährige Schwester an Heinz-Dieter D.

Quedlinburg/MZ - Die Frau geht auf ein wartendes Auto zu. Sie ist Anfang 30, bei ihr ist ihre zehnjährige Tochter. Das Mädchen freut sich, denn es darf an einem Fotoshooting teilnehmen. Was in diesem Moment in der Quedlinburger Mutter vorgeht, ist nicht bekannt. Sicher ist jedoch: Das, was als nächstes passiert, geschieht mit ihrer Zustimmung.