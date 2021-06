Urban sieht Chancen für AfD als stärkste Kraft in Sachsen-Anhalt

Dresden - Sachsens AfD-Landeschef Jörg Urban sieht bei der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt an diesem Sonntag gute Chancen für einen bisher einmaligen Erfolg seiner Partei. Es möge gelingen, dass die AfD erstmals bei einer Landtagswahl stärkste Kraft wird, sagte er laut Mitteilung am Mittwoch in Dresden. „Davon würde eine Signalwirkung für die gesamte Bundesrepublik ausgehen.“

Laut Urban hat die AfD gerade im Osten die Chance, „sich langfristig als einzige, bürgerliche Volkspartei zu etablieren“. Die CDU löse sich als Volkspartei immer mehr auf, erodiere von innen und ihr Kurs lasse enttäuschte Anhänger zur AfD wechseln, begründete er seine Einschätzung. (dpa)