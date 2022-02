Magdeburg/DUR/it/dpa - Das Wetter in Sachsen-Anhalt wird im Laufe der Woche recht stürmisch werden. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet mit einer starken Sturmfront und warnt mit einer Vorabinformation.

Unwetter in Sachsen-Anhalt: DWD warnt vor Orkanböen

Bereits am Dienstag sei im Tagesverlauf mit einzelnen Schauern und wechselnder Bewölkung zu rechnen, sagte ein Sprecher des DWD. Am Mittwoch werden in ganz Sachsen-Anhalt stürmische Böen erwartet, in den Hochlagen Sturmböen - auf dem Brocken könnten demnach sogar Orkanböen mit Windgeschwindigkeiten bis zu 140 Stundenkilometern auftreten.

Warnung vor Unwetter in mehreren Landkreisen

Auch in der Nacht zum Donnerstag erwartet der DWD starke Winde und schwere Sturmböen. Betroffene Gebiete sind: Altmarkkreis Salzwedel, Kreis Anhalt- Bitterfeld, Kreis Börde, Kreis Jerichower Land, Kreis Stendal, Kreis Wittenberg, Saalekreis, Salzlandkreis, Stadt Dessau-Roßlau, Stadt Halle (Saale), Stadt Magdeburg.

Ebenfalls hat der DWD eine Unwetterwarnung für den Burgenlandkreis, Kreis Harz und Kreis Mansfeld-Südharz herausgegeben. Obwohl der Sturm sich ab dem Donnerstagabend abschwächen soll, droht laut DWD von Freitag auf Samstag erneut eine schwere Sturmlage.

Auch die Warndienste Nina und Katwarn haben am Mittwochvormittag Alarm geschlagen.

Brockenbahn stellt den Betrieb ein

Die Harzer Schmalspurbahnen haben auf ihrer Webseite mitgeteilt, dass der Betrieb witterungsbededingt vorerst eingestellt werden muss.

Aus Sicherheitsgründen soll außerdem der Zoo in Magdeburg am Donnerstag geschlossen bleiben.

Tauwetter erhöht Hochwassergefahr an Bode und Ilse

Die Temperaturen bleiben dabei nach den Angaben vom Dienstag in den kommenden Tagen fast frühlingshaft mild: Tagsüber kann es demnach bis zu zehn Grad warm werden, nachts fallen die Werte nicht unter fünf Grad.

Ab Mittwoch wird in den Bergen Tauwetter erwartet - von Dienstag bis Donnerstag gilt darum eine Hochwasserwarnung in der Nähe der Bode, ihrer Nebenflüsse und der Ilse.

Das Unwetter-Ereignis wird verbreitet erwartet, insbesondere in höheren Lagen, teilte der DWD mit. Da sich das Wetter bis zur Sturmfront noch ändern könnte, rät der DWD, die Wettervorhersagen im Blick zu behalten.

Feuerwehren in Sachsen-Anhalt bereiten sich auf mehr Einsätze vor

Sachsen-Anhalts Feuerwehren stellen sich angesichts angekündigter Sturmböen am Mittwoch und Donnerstag auf eine deutliche Mehrbelastung ein. „Fakt ist, dass wir unsere Einsatzbereitschaft noch mal überprüfen, die Gerätschaften werden noch mal gecheckt“, sagte der Chef des Landesfeuerwehrverbandes, Kai-Uwe Lohse, am Mittwoch.

„Wir sind ja sturmerprobt“, sagte Lohse mit Blick auf eine ganze Reihe von Sturmeinsätzen in den vergangenen Monaten. Die potenziellen Gefahren durch den Sturm hingen von der Windgeschwindigkeit, aber auch von der Richtung, aus der der Wind kommt, ab. Der Harz sei beispielsweise von der westlichen Seite etwas geschützt, erklärte Lohse. „Wir hatten Sturmlagen mit weniger Windgeschwindigkeiten, aber größeren Schäden, und es gab auch höhere Windgeschwindigkeiten mit geringen Schäden.“

Eigenheimbesitzer sollten am Nachmittag einen Kontrollgang durch den Garten machen, riet Lohse. „Alles was an Grills, Gartenmöbeln oder an anderen Sachen abgestellt wurde, sollte man besser befestigen oder reinbringen.“ Gewerbetreibende sollten Werbetafeln entsprechend sichern oder abnehmen. „Wenn man es vorher in Ruhe abnehmen kann, hilft das in jedem Fall.“

Deutsche Bahn warnt vor bundesweiten Ausfällen

Die Deutsche Bahn teilt auf ihrer Webseite mit, dass es aufgrund des Sturmtiefs "Xandra" bundesweit zu zu Verspätungen und Zugausfällen kommen kann.

Die Tickets bleiben entweder nach dem Ende des Sturms sieben Tage gültig oder können storniert werden.