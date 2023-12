Der deutsche Wetterdienst hat für viele Regionen Warnungen vor Sturmböen und Dauerregen herausgegeben. In der Altmark gibt es zusätzlich eine Hochwasserwarnung.

Unwetterwarnung: DWD warnt vor Sturmböen und Dauerregen in Sachsen-Anhalt

Magdeburg/dpa/DUR - Es wird windig und teilweise stürmisch in Sachsen-Anhalt. Für viele Regionen Sachsen-Anhalts hat der DWD eine Warnung vor Sturmböen und Dauerregen herausgegeben.

Die Harzer Schmalspurbahnen stellten den Zugverkehr zum Brocken ein. Am Donnerstag ruhe der Verkehr zwischen Schierke und dem Brockengipfel, teilte ein HSB-Sprecher mit. Sturmfolgen auch in Magdeburg: Vorsorglich wird der Weihnachtsmarkt am Donnerstag geschlossen.

Erste Ausläufer des Sturms haben am Donnerstag den Norden Deutschlands erreicht. Sturmtief «Zoltan» prescht mit Wucht über den Norden. Es gibt nicht nur viel Wind, sondern auch viel Wasser - und eine Warnung vor schweren Sturmfluten.

Wetter aktuell: Alle Warnungen für Sachsen-Anhalt

Unwetterwarnung: Sturmböen in Sachsen-Anhalt

Der DWD hat eine amtliche Warnung vor Sturmböen (Stufe 2 von 4) für mehrere Landkreise herausgegeben. Achtung, hier gibt es mehrere Zeiträume für Sachsen-Anhalt:

Warnung für Donnerstag, 21.12.2023, 14.42 Uhr bis 16.30 Uhr

Jerichower Land

Harz - Tiefland

Harz - Bergland (Oberharz)

Börde

Anhalt-Bitterfeld

Kreis Stendal

Salzlandkreis

Kreis Wittenberg

Stadt Dessau-Roßlau

Mansfeld-Südharz

Magdeburg

Warnung von Donnerstag, 21.12.2023, 15.05 Uhr bis Freitag, 22.12.2023, 17 Uhr

Saalekreis

Stadt Halle

Burgenlandkreis

Altmarkkreis Salzwedel

Dauerregen: DWD gibt Warnung für mehrere Landkreise heraus

Der DWD hat eine Warnung vor Dauerregen für mehrere Landkreise in Sachsen-Anhalt herausgegeben:

Harz - Bergland (Oberharz)

Mansfeld-Südharz

Harz - Tiefland

Die Warnung gilt aktuell von Donnerstag, 21. Dezember 2023, 0 Uhr, bis Sonntag, 24. Dezember, 0 Uhr.

Das Hochwasser von 2013 ist in Sachsen-Anhalt bis heute unvergessen. (Bericht:Bernd Stiasny/Material: Archiv TV Halle)

Lesen Sie auch: Sturm und Regen durch Orkan "Zoltan": Milde Temperaturen über Weihnachten erwartet

Dauerregen lässt Flüsse im Harz anschwellen

Durch den angekündigten Dauerregen wird im Harz mit steigenden Pegelständen an den Flüssen gerechnet. Bis Sonntag summierten sich die Niederschlagsmengen im Harz auf 60 bis 90 Liter je Quadratmeter, teils könnten auch 100 Liter zusammenkommen, teilte die Hochwasservorhersagezentrale am Donnerstag in Magdeburg mit.

Die Niederschläge der vergangenen Tage hätten bereits die Wasserstände der Bode, ihrer Zuflüsse und der Ilse ansteigen lassen. Am Pegel Tanne/Warme Bode sei am frühen Donnerstagmorgen der Richtwert für die Meldegrenze überschritten worden.

Mehr zum Thema: Weihnachtsmarkt steht auf der Kippe - Meteorologe: Es wird heftig

Die Alarmstufe 1 sei am Pegel Ilsenburg erreicht. Es zeichne sich eine weiter steigende Entwicklung bis in die Alarmstufe 2 von 4 ab. An der Holtemme könnten auch die Alarmstufen 1 und 2 erreicht werden.

Alarmstufe 1 (Meldebeginn) das Flussbett ist bordvoll, stellenweise kleinere Ausuferungen

noch keine Gefährdung der Anlieger

erhöhte Wachsamkeit

Alarmstufe 2 (Kontrolldienst) Ausuferungen beginnen, die bei eingedeichten Gewässern bis an den Deichfuß reichen

Land- und forstwirtschaftliche Flächen sind überflutet, teilweise leichte Verkehrsbehinderungen an Hauptverkehrs- und Gemeindestraßen

Kontrolle von Gewässern, gefährdeten Anlagen und Objekten sowie er Ausuferungsbereiche

Beseitigung von Abflusshindernissen

Alarmstufe 3 (Wachdienst) Überflutung einzelner Grundstücke, Straßen oder Keller möglich

Sperrung überörtlicher Verkehrsverbindungen

bei eingedeichten Gewässern steht das Wasser bis zu halben Deichhöhe

ständiger Wachdienst auf den Deichen durch die Wasserwehren

Durchführung von vorbeugenden Sicherungsmaßnahmen an Gefahrenstellen, Beseitigung örtlicher Gefährdungen und Schäden

Beginn von Maßnahmen zur Deichverteidigung

Alarmstufe 4 (Hochwasserabwehr) Überflutung größerer Flächen, unmittelbare Gefährdung für Menschen, Tiere, Objekte und Anlagen

Standsicherheit der Deiche ist gefährdet

Gefahr der Deichüberströmung

aktive Abwehrmaßnahmen von Deichverteidigung bis zu Evakuierung von Mensch und Tier

Wetter in Sachsen-Anhalt: Sturm und Gewitter - Orkan auf dem Brocken

Es wird regnerisch und teilweise gewittrig in Sachsen-Anhalt. Am Mittag regnet es, nur vom Ostharz bis zum Burgenland bleibt es zwischendurch länger trocken, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Donnerstag mitteilte.

Am Nachmittag und Abend lockert es kurz auf. Teilweise ziehen kräftige Schauer oder kurze Gewitter mit Graupel durch das Land. Im Harz schneit es. Der DWD sagt Sturmböen voraus, auf dem Brocken sogar Orkan. Die Temperaturen erreichen neun bis elf, im Harz vier bis neun Grad.

Lesen Sie auch: Wetterdienst warnt vor Sturm im Harz - Wo es besonders heftig werden soll

In der Nacht fallen wiederholt Regen-, Schneeregen- und Schneeschauer bei vier bis zwei, im Oberharz bis minus ein Grad. Oberhalb von 400 Metern kann es glatt werden. Auf dem Brocken weht weiterhin ein Orkan. Am Freitag geht es mit Regen- und Schneeregenschauern weiter, am Abend wird es trocken. Es wehen weiter Sturmböen bei vier bis sechs, im Harz null bis vier Grad.

In der Nacht breitet sich Regen aus, oberhalb von 600 Metern schneit es. Es kühlt ab auf drei bis ein, im Oberharz bis minus zwei Grad. Am Samstag geht es ähnlich weiter bei vier bis sechs, im Harz null bis vier Grad.

Für die Flüsse in der Altmark gilt in den nächsten Tagen eine Hochwasserwarnung wegen voraussichtlich starken Regens.