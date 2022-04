Schwere Sturmböen zogen am Donnerstag über Sachsen-Anhalt. Der Deutsche Wetterdienst hat für zahlreiche Regionen eine Unwetterwarnung herausgegeben. Welche Gebiete betroffen sind.

In Sachsen-Anhalt drohen schwere Stürme und Gewitter.

Magdeburg/Halle (Saale)/DUR/dpa – Ein Sturmtief zieht am Donnerstag über Sachsen-Anhalt. Der Deutsche Wetterdienst DWD hat für das ganze Bundesland eine amtliche Warnung vor schweren Sturmböen veröffentlicht.

Unwetterwarnung: DWD warnt vor Orkanböen in Sachsen-Anhalt

Besonders heftige Winde herrschen auf dem Brocken, weshalb der DWD bis 16 Uhr eine Unwetterwarnung der höchsten Stufe vor extremen Orkanböen herausgegeben hatte. Demnach waren Windgeschwindigkeiten von bis 160 km/h möglich.

Auch im südlichen Landesteil ist mit Sturmböen zu rechnen, wobei die Höchsttemperaturen am Donnerstag zwischen 13 und 15 Grad liegen.

Starke Gewitter am Nachmittag erwartet

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) sprach am Donnerstag eine Warnung vor starkem Gewitter aus. In weiten Teilen des Landes könnten diese niedergehen. Örtlich könne es auch zu Blitzschlägen und Platzregen kommen.

Die Warnung gilt vor allem für den Kreis Anhalt-Bitterfeld, den Kreis Wittenberg, den Saalekreis, Dessau-Roßlau sowie Halle (Saale). Hier ist voraussichtlich bis 20 Uhr mit starken Gewittern der Stufe 2 von 4 zu rechnen.

Sturm und Orkanböen in der Nacht zum Freitag

Am Abend beruhigt sich der Wind laut dem Wetterdienst kurzzeitig, bevor er in der Nacht erneut auffrischt und für einen stürmischen Start in den Freitag sorgt. Der DWD warnt noch bis zum Morgen vor Orkanböen der Stufe 3 von 4 im Bergland und Lagen über 1.000 Metern. Die Unwetterwarnung gilt nach aktuellem Stand bis Freitag, 9 Uhr.