Im Nordosten soll es zunächst überwiegend heiter sein. In anderen Regionen Deutschlands aber muss man sich wohl auf Unwetter und Gewitter einstellen. Genaue Prognosen sind jedoch momentan schwierig.

Halle (Saale) - Der Deutsche Wetterdienst rechnet erneut mit heftigen Unwettern über Sachsen-Anhalt. In der Nacht zu Dienstag sollen die Gewitterfronsten das Land erreichen, zunächst im Harz und im Burgenlandkreis. Dabei sind örtlich bis zu 20 Liter Regen pro Quadratmeter, Hagel und stürmische Böen möglich.

Die Gewitter ziehen dann im Verlauf des Dienstags über das Land und sorgen örtlich für schauerartige und gewittrige Regenfälle. Dabei wird es noch einmal heiß. Der deutsche Wetterdienst erwartet bis zu 33 Grad.

Auch am Mittwoch und Donnerstag sind laut DWD Gewitter mit Sturm und viel Regen möglich. Dabei kühlt es ab. Am Mittwoch werden noch bis zu 28 Grad, am Donnerstag nur noch 24 Grad erreicht. Ab Freitag sollen die Temperaturen dann wieder ansteigen. Mitte kommender Woche werden wieder bis zu 30 Grad erwartet. (mz/slo)