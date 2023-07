Für die Beseitigung von Schäden durch starke Regenfälle mussten Hausbesitzer in Sachsen-Anhalt in den vergangenen Jahren im Durchschnitt über 5.000 Euro pro Gebäude aufbringen. Welche Regionen im Land am stärksten betroffen sind – und wie Eigentümer sich schützen können.

Halle (Saale)/MZ - Aufgrund von Schäden durch Extremwetterereignisse müssen Hausbesitzer in Sachsen-Anhalt häufig tief in die Tasche greifen. In den vergangenen 20 Jahren verursachten Starkregen Schäden in Höhe von 204 Millionen Euro an Wohngebäuden im Land. Das teilte der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) auf MZ-Anfrage mit.

Unwetter-Schäden: Starkregen sorgt für hohe Kosten bei Hausbesitzern in Sachsen-Anhalt

Im Durchschnitt mussten Hausbesitzer demnach 5.710 Euro für die Beseitigung aufbringen. „Extreme Wetterereignisse nehmen zu und damit auch die Schäden“, sagte GDV-Hauptgeschäftsführer Jörg Asmussen.

Gerade kurze, heftigen Niederschläge verursachten besonders viele Schäden. Besonders stark betroffen war laut GDV die Landeshauptstadt Magdeburg. Hier wurde mehr als jedes zehnte Haus beschädigt. Aber auch der Harz, das Jerichower Land, der Saalekreis und der Landkreis Wittenberg waren stark betroffen.

Am glimpflichsten kamen Hausbesitzer in Stendal mit 32 von 1.000 betroffenen Gebäuden davon. Statistisch betrachtet wurden im Landesdurchschnitt von 1.000 Wohnhäusern 65 durch extreme Regenfälle beschädigt.

Starkregen plagt Hausbesitzer: Wassermassen spülen Mauerwerk weg

Bei den Schäden handle es sich meist um durchnässte oder bröckelnde Mauern und überflutete Keller, sagte GDV-Sprecherin Kathrin Jarosch. „Oft wird Mauerwerk einfach weggespült“, so Jarosch. Dann müssten die Wände erneuert oder Keller trockengelegt werden.

In etwa der Hälfte der Fälle müssen die Eigentümer die Reparaturen laut GDV komplett aus eigener Tasche zahlen. In Sachsen-Anhalt haben demnach 49 Prozent der Hausbesitzenden eine Elementarschadenversicherung abgeschlossen, bundesweit sind es 52 Prozent. „So gut wie jedes Haus ist gegen Sturm und Hagel abgesichert, doch den Schutz gegen extreme Regenfälle haben viele Hausbesitzer bislang vernachlässigt“, meinte Geschäftsführer Asmussen.

Er forderte zudem engagiertere Prävention durch die Baubehörden. Dazu gehörten etwa klimaangepasstes Planen, Bauen und Sanieren, ein Baustopp in Überschwemmungsgebieten und weniger durch Beton und Asphalt versiegelte Flächen.

Bundesweit 12,6 Milliarden Euro an Schäden durch Starkregen

Auch bundesweit hat Starkregen in den vergangenen zwei Jahrzehnten hohe Schäden verursacht. 12,6 Milliarden Euro flossen in Reparaturen, so die GDV. In keinem anderen Bundesland waren so viele Gebäude betroffen wie in Berlin. Hier wurde fast jedes siebte Haus beschädigt. Am teuersten waren im Bundesländervergleich jedoch die Schäden in Rheinland-Pfalz mit durchschnittlich 11.000 Euro – etwa doppelt so viel in Sachsen-Anhalt.

Wetterexperten rechnen indes damit, dass derartige Schäden in den kommenden Jahren häufiger vorkommen. „Wir gehen davon aus, dass die Wahrscheinlichkeit für ein extremes Ereignis in Folge des Klimawandels bis zu neunmal höher ist“, sagte Katharina Lengfeld, wissenschaftliche Mitarbeiterin beim Deutschen Wetterdienst. Lengfeld schlussfolgert: Gegenden, die in den letzten 20 Jahren keine oder nur wenige Schäden durch Starkregen erlebt haben, hätten „bislang einfach Glück gehabt“.