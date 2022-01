Warnung bleibt bestehen: Sturmtief „Nadia“ fegt über Sachsen-Anhalt - Feuerwehr im Dauereinsatz

Magdeburg/dpa/DUR - Sturmtief „Nadia“ ist mit einer Spitzengeschwindigkeit von 130 Stundenkilometer über die Kuppe des 1.141 Meter hohen Brockens im Harz hinweggefegt.

Unwetter in Sachsen-Anhalt: Sturmtief „Nadia“ sorgt für Chaos

Der Spitzenwert sei am späten Samstagnachmittag gemessen worden, sagte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Sonntag. In der Nacht seien es in der Spitze 125 Stundenkilometer Windgeschwindigkeit gewesen - langsam ziehe das Sturmfeld ab. Im ganzen Land kam es zu zahlreichen Feuerwehreinsätzen.

Sturmtief „Nadia“ sorgt in Magdeburg für Feuerwehreinsätze und Absagen

Mit Windgeschwindigkeiten um die 80 Stundenkilometer ist Sturmtief „Nadia“ über Magdeburg hinweggefegt. Die Feuerwehr musste zu etlichen Einsätzen ausrücken, Veranstaltungen wurden abgesagt.

Sturmtief „Nadia“: Baum und Baustellenschild krachen in Halle auf Autos

Bislang haben Halle und der Saalekreis die Attacken von Sturmtief Nadia gut überstanden. Dennoch musste die Feuerwehr ausrücken - auch in Gutenberg.

„Nadia“ schubst in Dessau-Roßlau Bäume und Gerüste um

Sturmtief Nadia zieht mit Gewalt am Sonntag über Dessau-Roßlau hinweg und bescherte bereits in der Nacht zum Sonntag der Dessauer Berufsfeuerwehr mehrere Einsätze. In Roßlau hat es in der Nacht einen kurzzeitigen Stromausfall gegeben.

Sturmtief „Nadia“ tobt auch in Aschersleben

Sturmtief „Nadia“ hat in Aschersleben einige Schäden angerichtet. Aus Sicherheitsgründen bleibt der Zoo am Sonntag und Montag geschlossen. Auch der Stadtpark wurde vorläufig geschlossen.

Sturmgefahr: Harzer Schmalspurbahn fährt weiterhin nicht auf den Brocken

Bereits am Freitag und Sonnabend sind die Züge der Harzer Schmalspurbahn aufgrund der Sturmwarnung des Deutschen Wetterdienstes nicht auf den Brocken gefahren. Auch am Sonntag finden witterungsbedingt keine Fahrten auf den Brocken statt.

Sturmtief „Nadia“ langsam auf dem Rückzug

Auch am Sonntag war die Lage in Teilen des Landes noch angespannt „Es geht allmählich raus, aber der Sonntag bleibt trotzdem ordentlich windig“, so ein Sprecher des DWD. Im Kreis Harz besteht in Lagen über 1.000 Metern weiterhin eine Unwetterwarnung. Voraussichtlich bis 18 Uhr besteht Gefahr durch orkanartige Böen.