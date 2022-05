Unwettergefahr: DWD warnt vor schweren Gewittern in Sachsen-Anhalt

Zum Wochenende könnte es in einigen Teilen Sachsen-Anhalts ungemütlich werden. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor Gewittern und stürmischen Böen. Das sind die aktuellen Aussichten.

Der Deutsche Wetterdienst warnt vor schweren Gewittern in Sachsen-Anhalt.

Magdeburg/Halle (Saale)/DUR – Sachsen-Anhalt droht ein ungemütlicher Start ins Wochenende: Am Freitag nähert sich von Westen ein Gewittertief, das laut dem Deutschen Wetterdienst erhebliches Unwetterpotential mit sich bringt. So wird das Wetter in den kommenden Tagen.

Wetter in Sachsen-Anhalt: DWD warnt vor Unwetter am Freitag

Bereits in der Nacht zum Freitag kann es örtlich zu einzelnen Gewittern mit Starkregen um 20 Liter pro Quadratmeter in einer Stunde kommen. Teils geht der Niederschlag als Hagel herunter, zudem ist mit stürmischen Böen von bis zu 70 km/h zu rechnen.

Im Tagesverlauf nehmen die Gewitter weiter zu. Am Nachmittag und Abend drohen örtlich schwere Gewitter mit lokal heftigem Starkregen, schweren Sturmböen und Hagel. Bei Höchsttemperaturen von 24 bis 28 Grad bleibt es tagsüber schwül.

Schauer und Sturmböen in Sachsen-Anhalt am Samstag

In der Nacht zum Samstag ziehen die Gewitterwolken weiter über Sachsen-Anhalt. Erneut ist mit teils schauerartigem Regen und örtlich unwetterartigen Gewittern zu rechnen. Der Wind bleibt stark böig bis stürmisch. Die Temperaturen sinken auf 13 bis 9 Grad. Am Samstag bleibt der Himmel vielerorts bewölkt, bei gelegentlichen Schauern. Die Sonne zeigt sich nur selten. Die Temperaturen klettern im Tagesverlauf auf maximal 21 Grad.

DWD rechnet mit Wetterbesserung am Sonntag

In der Nacht zum Sonntag klart der Himmel gebietsweise auf. Bei schwachem Westwind fallen die Temperaturen auf bis zu 5 Grad. Das Wetter am Sonntag bleibt wechselhaft, nur vereinzelt ist mit Schauern zu rechnen. In der Nacht zum Montag können die Temperaturen erneut auf Tiefstwerte von 10 bis 4 Grad fallen.